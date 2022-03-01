За даними ДСНС, п'ятеро людей загинули і ще п'ятеро отримали поранення.

Російські загарбники вдарили по столичній телевежі в районі метро "Дорогожичі".

У результаті ворожої атаки у місці падіння снаряда утворився стовп диму.

Як повідомляє Суспільне, снаряд зачепив апаратну мовника на телевежі.

Спостерігаються тимчасові проблеми з телетрансляцією.

Найближчим часом обіцяють ввімкнути резервне мовлення. Регіональні телеканали Суспільного мовлення працюють в звичному режимі.

ОНОВЛЕНО 18:35 у Київську телевежу влучили дві ракети. Пошкоджена трансформаторна підстанція, яка живить електроенергією телевежу, а також апаратна на самій телевежі.

За даними ДСНС, п'ятеро людей загинули і ще п'ятеро отримали поранення.

ОНОВЛЕНО 17:58 Як повідомляє Держспецзв'язку, наразі дивитися українське телебачення можна на регіональних Мультиплекс МХ-5: "Просимо громадян скористатися пошуком каналів на своєму телевізорі, щоб отримати доступ до регіональних каналів. На щастя, ніхто зі співробітників не постраждав".

Важливо

Напередодні Міноборони та СБУ попереджали українців про заплановану інформаційно-психологічну операцію росіян, у рамках якої вони глушитимуть зв’язок і сіятимуть паніку через нібито капітуляцію чинної влади. Спецслужби закликають цьому не вірити.

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