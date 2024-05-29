"Росіяни використовують жителів Вовчанська як живий щит", - головний слідчий Харківщини Сергій Болвінов

Заступник начальника Головного управління Нацполіції у Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов розповів в інтерв’ю УНІАН про ситуацію у Вовчанську, історії евакуйованих звідти людей, звірства окупантів та фіксацію їхніх злочинів.

Пане Сергію, розкажіть, що відбувається зараз на Вовчанському напрямку? Якою є ситуація?

Ситуація у Вовчанську залишається важкою. Росіяни продовжують ганебну тактику: зайшли до міста і вбивають цивільне населення. Без розбору стріляють в усе живе. Російські солдати не дотримуються жодних правил ведення війни.

Є загально визнані норми міжнародного гуманітарного права, де говориться про те, що не можна вбивати цивільних, обстрілювати та руйнувати лікарні, об’єкти культурної, цивільної інфраструктури. Але фактично ми маємо ситуацію, коли російські військові руйнують Вовчанськ, в якому до війни проживали понад 16 тисяч людей.

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Зараз місто перетворилося на суцільне пекло. Окупанти обстрілюють його керованими авіабомбами (випускають до 30 одиниць щодня), артилерійськими снарядами, з ракетних систем залпового вогню, мінометів. Останнім часом почали дуже активно застосовувати FPV-дрони. Це призвело до того, що жити у Вовчанську неможливо.

Озвучується інформація, що у місті досі залишаються близько 100 осіб. Чи вдалося останніми днями звідти комусь ще вибратися?

Наразі важко назвати точну кількість людей, які там залишаються. Це приблизна інформація, що там їх близько сотні. І важко сказати, у якому стані ці люди. Там, по-перше, проблеми зі зв’язком, а, по-друге, це дуже небезпечна територія, де атакується все.

Люди потихеньку евакуйовуються. Вовчанськ можна умовно розділити на ту частину, яка тимчасово нам не підконтрольна, і ту, що підконтрольна. Однак все місто – це фактично зона бойових дій. Більшість людей евакуюються з тієї частини Вовчанська, що під українським прапором… Вийти з північної частини міста, де базуються окупанти, дуже складно.

Цивільні, які там залишилися, переховуються у своїх будинках.

Росіяни з перших днів, відколи зайняли частину міста, заборонили цивільним евакуйовуватися до наших поліцейських, волонтерів. І ця заборона була не просто виказана у словесній формі, це заборона під загрозою розстрілу...

Але є випадки, коли літні люди, зокрема маломобільні, за допомогою своїх родичів, евакуюються самотужки, йдучи одну-дві доби для того, щоб дістатися до українського боку.

Поліція максимально намагається евакуювати людей, щоб зберегти їхні життя. Щодня на номер "102" з проханням евакуювати телефонують як самі жителі Вовчанська, так і їхні родичі. Телефонують навіть ті, хто спочатку не збирався виїжджати.

З якою метою окупанти утримують цивільних – люди виступають як живий щит?

Важко сказати, з якою метою вони це роблять. Але, безумовно, ситуація, яка склалася у місті Вовчанськ - зокрема, заборона евакуації на український бік, погрози, розстріли, допити та розміщення цивільних у підвалах, наближених до будівель, де перебувають окупанти - свідчить про те, що росіяни використовують наших людей як живий щит. Ці негідники фактично бомблять та руйнують все живе, рівняють місто із землею, вбивають людей…

Про які звірства росіян розповідають евакуйовані?

Ми збираємо та відпрацьовуємо всю інформацію, спілкуємося з евакуйованими. Запитуємо, що вони бачили, які воєнні злочини спостерігали. Зрозуміло, що багато з них – це літні люди, ті, хто перебував вдома на початку окупації, оскільки не змогли вчасно виїхати. Інформацією вони не володіють. Однак є й ті, хто розповідає про воєнні злочини.

Росіяни вже чинили непоодинокі факти розстрілу людей. Від свідків нам відомо, що людей, які сиділи у підвалі, а потім вирішили йти на український бік, перестріли російські солдати і наказали йти за ними. Літній чоловік, його звали Віталій, не погодився, і сказав, що піде на евакуацію. Тоді російський солдат впритул розстріляв його з автомата, вбив на місці…

Інші цивільні перебувають у полоні... Є люди, що передають інформацію поліції. З неї ми знаємо, що цивільних полонених допитували військові російської армії, які представлялися працівниками ФСБ…

Розстріляні волонтери, вбиті цивільні, загиблі від кулі снайпера, від обстрілів – таких фактів, на жаль, дуже багато у Вовчанську.

Зафіксовані випадки, коли окупанти з FPV-дронів вбивають цивільних людей. Я вже не кажу про обстріли поліцейських під час евакуацій - вони стали мішенню для ворога. Росіяни полюють на них, на їхні авто, намагаючись вбити. На превеликий жаль, маємо факт, коли росіяни з дронів поцілили в поліцейську автівку, внаслідок чого один патрульний загинув на місці, а його колега, який був за кермом, дістав поранення. Його прооперували. Сподіваємося, йому стане краще...

У соцмережах ви також писали, що росіяни у Вовчанську стріляли в пенсіонера й прострелили йому палець.

Цей чоловік вийшов на нашу територію і розповів нам, що одного дня до нього додому намагалися увірватися озброєні російські солдати. Вони стукали у двері, кричали, щоб їм відчинили. Він спочатку вирішив, що не відкриватиме. Росіяни почали стріляти у двері, щоб пошкодити замок, і таким чином зайти у приватний будинок. Пенсіонер зрозумів, що так чи інакше окупанти зайдуть, і, ймовірно, боячись за своє життя, почав кричати: "Не стріляйте, я підійду, відкрию двері". Його голос було чутно, але, коли він підійшов, окупанти дали чергу, прострелили двері і відстрелили йому палець. Побачивши, що накоїли, вони не надали медичну допомогу… Його фактично викинули з будинку і сказали, щоб йшов, куди хоче. Чоловік зрозумів, що врятуватися зможе, тільки дійшовши до нас. Він врятував своє життя. Наші поліцейські надали йому медичну допомогу… Його історія - типовий приклад того, як росіяни поводяться з цивільним населенням. І це не поодинокий випадок.

Увірвавшись до іншого будинку, вони побачили там неповнолітнього хлопця, який приїхав у Вовчанськ, щоб допомогти своїй бабусі евакуюватися. Його роздягнули догола, мабуть, шукали татуювання, і в одній спідній білизні кинули на ніч у закритий підвал. Хлопець розумів, що там йому не вижити, намагався втекти, але росіяни, коли побачили, почали стріляти в його бік. Юнак зупинився. Його повторно кинули у підвал. Через деякий час він, почувши, що загарбники пішли з будинку, втік звідти та разом з бабусею евакуювався до нас. Хлопцю надали психологічну допомогу. Ми зареєстрували цей злочин і розслідуємо.

Однак не всім вдається вибратися та вижити.

У мережі ширяться відео та фото із загиблими, зокрема з людиною у візку, тіла яких лежать просто на вулиці. Важко дивитися на це… Чи може така фіксація бути використана як доказ російських злочинів?

Звичайно. Відео з жінкою у кріслі колісному, яку вбили росіяни, а також кадри, де посеред вулиці лежать загиблі люди і їхні тіла ніхто не збирає... Не виключено, що після поранень вони були живими, але їм ніхто не надав допомогу, їх просто кинули й вони померли… Відео, які фіксують момент, місце вбивства, його наслідки, для нас є дуже цінними. Тому, коли ми спілкуємося з людьми, які вийшли з Вовчанська, концентруємо на це увагу. Активно моніторимо соціальні мережі, і будь-яка інформація про воєнні злочини для нас дуже корисна. Стосовно кожного факту реєструємо кримінальне впровадження, встановлюємо свідків, обставини події, визначаємо геолокацію.

Люди стають жертвами цієї війни лише тому, що вони українці, і їх прийшли вбивати росіяни. Це і фотопідтвердження розстрілу волонтерського буса – свідки бачили, що один волонтер загинув, а інший був поранений. Однак доля, що першого, що другого – невідома, тому що зв'язку немає, і на півночі Вовчанська неможливо працювати. Є й інші відео, які ми долучаємо до проваджень і використовуємо як докази у цих справах. Наразі не можу розповісти про них через таємницю слідства.

Чи є взагалі змога розслідувати злочини росіян ближче до зони бойових дій?

Україна – перша країна, яка паралельно з війною, що точиться на нашій землі, проводить розслідування воєнних злочинів. Раніше, у певних країнах, це розпочиналося тільки після закінчення військових конфліктів, із залученням міжнародних воєнних прокурорів, слідчих. Ми ж працюємо під час війни на місцях подій, злочинів. Слідчі виїжджають за декілька кілометрів до зони бойових дій і на цих місцях фіксують руйнування, вбивства внаслідок обстрілів, вилучають і оглядають тіла загиблих. Все це - в умовах постійної небезпеки життю та здоров'ю.

Робимо це для того, щоб у майбутньому притягнути усіх винних до кримінальної відповідальності.

Ми хочемо справедливого покарання. По деяких справах у нас є відео з місць подій, ми проводимо геопозиціювання цієї інформації. Тобто, коли отримуємо відео, оформлюємо його належним чином, встановлюємо, з якого місця воно зняте, долучаємо до матеріалу кримінального провадження, і в цілому збираємо всі можливі докази, зокрема свідчення людей.

Ми розуміємо, що наші захисники звільнять цю територію, і тоді почнемо працювати на місцях злочинів, де буде більше ресурсу для збору підтверджень воєнних злочинів. Сподіваємося, що вони будуть використані у міжнародних судах.

За вашими спостереженнями, чи активізувалися "ждуни" та російські агенти у зв’язку з новим наступом?

Сьогодні ми фактично не бачимо активізації колаборантів, однак не виключаємо її. Не виключено, що окупанти користуються послугами колаборантів, однак якогось посилення не фіксуємо. Наразі росіяни більше застосовують БПЛА і фактично з неба отримують інформацію, знімаючи землю, населені пункти. Вони розуміють, хто де може перебувати.

На вашу думку, чи змінилася поведінка окупантів, якщо порівнювати вторгненням на Харківщину у 2022 році? Чи так само вбивають та мародерять?

На мій погляд, вони стали злішими, жорстокішими та почали скоювати більше воєнних злочинів.

У 2022 році, коли вони вперше окупували Вовчанськ, місто не потерпало від таких обстрілів і не зазнало таких масштабів руйнувань. Станом на зараз кількість випущених авіабомб, використання артилерії просто жахає… Але події, що мали місце у 2022 році в Ізюмі, та кількість тіл вбитих людей, які ми ексгумували на місцях масових поховань, просто кричать про те, що росіяни і тоді, і зараз вчиняють воєнні злочини. Це ті солдати, які не дотримуються жодних правил - вбивці, ґвалтівники, мародери. Вони не такі, як їх подає російська пропаганда у себе в країні. Вони ті, хто крадуть і йдуть, як орда, намагаючись вбити усе живе.

Марта Нетюхайло