Росіяни вночі вдарили по лікарні в Києві, рятувальники показали наслідки (фото)

Через атаку в лікарні спалахнула пожежа з частковим руйнуванням на 2 поверсі.

Вночі російські окупанти атакували столицю дронами, внаслідок чого сталося влучання в медзаклад у Шевченківському районі.

Про це повідомили в ДСНС. "Одна людина постраждала, сімох врятовано та 30 евакуйовано внаслідок нічного російського удару по медзакладу", - зазначили рятувальники.

За даними рятувальників через атаку в лікарні спалахнула пожежа з частковим руйнуванням на 2 поверсі. Персонал медзакладу вивів у безпечне місце 30 осіб, ще 7 людей врятували рятувальники ДСНС.

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"Пожежу ліквідовано", - підсумували рятуувальники.

Атаки росіян на Київ

Російські війська продовжують регулярно атакувати Київ ударними безпілотниками та ракетами, завдаючи ударів по житловій забудові, енергетичній та транспортній інфраструктурі столиці.

Так, 12 листопада російський дрон влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок у Солом'янському районі. Виникла пожежа на кількох поверхах, частково зруйновано конструкції будівлі. Загинула жінка, були постраждалі. Пізніше того ж дня дрон упав на дорогу в Шевченківському районі, внаслідок чого також були постраждалі.

А 7 листопада Росія атакувала столицю балістичними ракетами. За словами президента Володимира Зеленського, шість ракет були спрямовані на Північний міст, чотири з них влучили. Споруда зазнала пошкоджень.

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