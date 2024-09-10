У росЗМІ також похвалилися, що країна-агресорка сфокусувалася на системах захисту своїх дронів та інших автономних систем.

Російські війська активно використовують у Курській області дрони з оптоволокном. Ймовірно, ці БПЛА є "реінкарнацією" з 70-х років минулого століття.

"Саме зв'язок визначає застосування безпілотників на тій чи іншій ділянці фронту в зоні проведення спеціальної військової операції. Це стосується і бортових систем, наземних, систем ретрансляції і, зокрема, розвитку систем супутникового зв'язку. Ми бачимо активне застосування на курському напрямку дронів з оптоволокном", – цитує російське пропагандистське агентство ТАСС одного з фахівців.

У росЗМІ також похвалилися, що країна-агресорка сфокусувалася на системах захисту своїх дронів та інших автономних систем. Крім цього, у Москві хочуть розвивати і системи РЕБ.

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"Останнім часом ми бачимо активну боротьбу дронів між собою, це і захоплення, тарани, зокрема і дронів-розвідників літакового типу FPV-дронамі. Цей напрямок необхідно ретельно вивчати і опрацьовувати, створювати системи захисту дронів від інших дронів, чи то РЕБ, чи то активне ураження, чи то засвітка, чи то матриця дронів-перехоплювачів, чи то супровід дронів іншими дронами для захисту", – додав співрозмовник пропагандистів.

Курська операція ЗСУ: ви могли це пропустити

Уже понад місяць триває операція Сил оборони України на території Курської області РФ. За цей час українські військові взяли під контроль понад 1200 квадратних кілометрів ворожої території.

Військовий експерт Павло Нарожний наголосив, що російське командування не ігнорує ситуацію на Курщині і вже перекинуло туди ті війська, які мали б відправити на Покровський напрямок. За його словами, зараз Росія не здатна вести активні наступальні дії на кількох напрямках.

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