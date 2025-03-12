Костенко наголосив, що інфомації про вихід Сил оборони з цього міста немає.

Російські війська зайшли частково в Суджу Курської області, а також зайшли на територію України, щоб перерізати Силам оборони логістичні шляхи. Про це сказав секретар оборонного комітету Верховної Ради України Роман Костенко на брифінгу.

"Я зранку розмовляв з бійцями, які там знаходяться і вони не підтверджують нашого повного виходу із Суджі. Там є інформація, що росіяни зайшли в певну частину. Продовжуються бої. Росіяни там контролюють певну територію, яка за річкою знаходиться. Але інформації про те, що наші повністю вийшли з Суджі станом на дві години назад немає", - сказав Костенко журналістам.

Він наголосив, що ситуація на Курщині складна, росіяни тиснуть. За його словами, зараз українське командування намагається стабілізувати ситуацію, задіюючи резерви.

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Костенко зазначив, що є інформація, що ворог на деяких напрямках зайшов на територію України. Він додав:

"І намагається утримувати наші вже території, щоб перерізати нам логістику".

Ситуація в Курській області

Як повідомляв УНІАН, російські війська мають просування у Курській області РФ. Аналітики проєкту DeepState зазначали, що росіяни закріплюються та підтягують свої сили в східну частину міста Суджа.

За їхніми словами, найбільша активність ворога зараз на сході, де він просунувся в районі Мирного та Зозулівки. Також противник закріплюється та підтягує свої сили в східну частину міста Суджа.

Тим часом, зазначається, Сили оборони займають відповідні рубежі для стримування тиску російських військ, щоб стабілізувати ситуацію, але "дається це вкрай важко".

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