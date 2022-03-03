Російська авіація бомбардувала Суми/фото УНІАН
Російська авіація сьогодні близько 18:30 здійснила бомбардування міста Суми.
За інформацією кореспондента УНІАН, бомбардуванню піддалися кілька районів міста.
Наразі у Сумах відсутнє електропостачання, тепло, вода та газ.
Є ймовірність потрапляння авіабомби в машинне відділення Сумської ТЕЦ, що забезпечує теплом більшу частину міста.
Також, за інформацією жителів Сум, горить одна з електропідстанцій міста.
Як раніше повідомляв УНІАН, голова Сумської облдержадміністрації - керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що війська Російської Федерації завдали ракетного удару по Сумах. В результаті п'ятеро людей потрапили до лікарні.