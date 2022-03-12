На підступах до Києва щодня йдуть запеклі бої, росіяни намагаються прорватися до столиці.

На північний захід від Києва тривають бої із сухопутними військами РФ.

Як свідчать дані британської розвідки, окупанти зараз перебувають приблизно за 25 кілометрів від центру української столиці.

У розвідці Британії стверджують, що частини величезної російської військової колони на північ від Києва розосередилися - це може свідчити про спробу оточити місто.

Не виключено, що це - спроба росіян зменшити вразливість своїх військ до українських контратак.

Київ не оточений, поставка всіх необхідних продуктів, медикаментів і пального забезпечена. Про це на телемарафоні сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Крім того, місто продовжує разом з військовими і терробороною працювати над укріпленням Києва. Зокрема, на дорогах встановлюються блокпости.

"Блокпости потрібні для нашої безпеки! Тому ставтеся з розумінням до вимог військових, надавайте документи, поводьтеся спокійно. Це дозволить уникнути конфліктних ситуацій", – закликав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Городян закликають не виходити з дому без необхідності, а в разі сигналу про повітряну тривогу переміщатися в укриття.

Нагадаємо, Російська Федерація почала вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відомо, що військові РФ зайшли в нашу країну з території Білорусі. Крім того, на сьогодні путінські військові запускають ракети в бік України з території Білорусі. Проти РБ деякі країни ввели санкції за співучасть у вторгненні.

Також регулярно з'являються повідомлення про те, що Республіка Білорусь може почати вторгнення в Україну на стороні РФ. У мережі публікують фото і відео переміщення російської техніки по території РБ.

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