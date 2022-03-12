На північний захід від Києва тривають бої із сухопутними військами РФ.
Як свідчать дані британської розвідки, окупанти зараз перебувають приблизно за 25 кілометрів від центру української столиці.
У розвідці Британії стверджують, що частини величезної російської військової колони на північ від Києва розосередилися - це може свідчити про спробу оточити місто.
Не виключено, що це - спроба росіян зменшити вразливість своїх військ до українських контратак.
Київ не оточений, поставка всіх необхідних продуктів, медикаментів і пального забезпечена. Про це на телемарафоні сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
Крім того, місто продовжує разом з військовими і терробороною працювати над укріпленням Києва. Зокрема, на дорогах встановлюються блокпости.
"Блокпости потрібні для нашої безпеки! Тому ставтеся з розумінням до вимог військових, надавайте документи, поводьтеся спокійно. Це дозволить уникнути конфліктних ситуацій", – закликав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Городян закликають не виходити з дому без необхідності, а в разі сигналу про повітряну тривогу переміщатися в укриття.
Нагадаємо, Російська Федерація почала вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відомо, що військові РФ зайшли в нашу країну з території Білорусі. Крім того, на сьогодні путінські військові запускають ракети в бік України з території Білорусі. Проти РБ деякі країни ввели санкції за співучасть у вторгненні.
Також регулярно з'являються повідомлення про те, що Республіка Білорусь може почати вторгнення в Україну на стороні РФ. У мережі публікують фото і відео переміщення російської техніки по території РБ.