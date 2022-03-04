Путінська армія відстає від графіка, говорить він.

Російське вторгнення в Україну не йде за планом, який визначив путінський режим.

Про це в інтерв'ю BBC заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес.

За його словами, логістика бронетехніки показує, що російська армія відстає від графіка.

"Вони намагалися атакувати, але у них не вийшло. Це показує, що їхній план не йде так, як їм хотілося", – заявив Уоллес.

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста. Війська РФ заходять в Україну з території Білорусі.