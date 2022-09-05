В окупованому росіянами місті продовжують з'являтися мітки у вигляді літери "Ї" – символ українського спротиву.

В понеділок, 5 вересня, в Маріуполі активізувалися сили спротиву.

Як зазначив радник міського голови Петро Андрющенко, це "день, коли всі бачать. що Маріуполь впевнено крокує до деокупації".

"Сьогодні однозначно день Маріупольського Спротиву. … Мінус один окупант через чергову пастку. Аби багато не розповідати, скажу лише що тепер російські бомби та міни вбивають російських військових в Маріуполі", – написав він не розкриваючи подробиць.

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Як повідомлялося раніше, сьогодні в окупованому росіянами місті почали з’являтися мітки у вигляді літери "Ї" – символ українського спротиву.

"Ї" з’явилося у найнеочікуваніших місцях та настільки масово, що окупанти почали розшукові заходи", – акцентував Андрющенко.

Тим часом на сторінці "Маріуполь. Спротив" відповіли окупантам.

"Що, русня, думаєте, налякали розшуком? Де там. "Ї" як символ опору з'являється навіть уночі. … На знак протесту "Ї" на всіх площах міста. У парку, у скверах, на стовпах, парканах. Ручкою, крейдою, маркером", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, близько 17:50 в Маріуполі пролунав гучний. Рух спротиву Маріуполя підтвердив ліквідацію мінімум одного окупанта.

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