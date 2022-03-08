У складі десантно-штурмової групи було 120 окупантів.

У Вовчанському районі Харківської області російський противник на трьох гелікоптерах висадив десантно-штурмову групу, та йому не вдалося просунутися.

Про це розповів очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, десантно-штурмова група зі 120 осіб хотіла рухатися на місто Харків.

"Але наші тероборонівці та підрозділи сухопутних військ ЗСУ знищили більшу частину десанту прямо на місці. Решта - втекла на територію Білгородської області Російської Федерації", - розповів Синєгубов.

Як повідомлялося, 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада задіює "Байрактари". Одне з успішних уражень цим дроном ворожого танкового взводу відбулося 7 березня.

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