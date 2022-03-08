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У Вовчанському районі Харківської області російський противник на трьох гелікоптерах висадив десантно-штурмову групу, та йому не вдалося просунутися.
Про це розповів очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.
За його словами, десантно-штурмова група зі 120 осіб хотіла рухатися на місто Харків.
"Але наші тероборонівці та підрозділи сухопутних військ ЗСУ знищили більшу частину десанту прямо на місці. Решта - втекла на територію Білгородської області Російської Федерації", - розповів Синєгубов.
Як повідомлялося, 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада задіює "Байрактари". Одне з успішних уражень цим дроном ворожого танкового взводу відбулося 7 березня.