У зоні ураження - приватні та багатоповерхові житлові будинки.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що російські військові нещадно обстрілюють Чернігів.

"Ворог нещадно обстрілює Чернігів. Станом на 12:20 28 лютого протягом 20 хвилин триває інтенсивний обстріл Чернігова, вул. Бєлова, Рокоссовського, Доценка, Пухова", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в зоні ураження – приватні та багатоповерхові житлові будинки. Також, за даними ДСНС, виникла пожежа в районі "Епіцентру". Інформація уточнюється.

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