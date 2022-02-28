Окупанти обстрілюють Чернігів / facebook.com/MNS.GOV.UA
Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що російські військові нещадно обстрілюють Чернігів.
"Ворог нещадно обстрілює Чернігів. Станом на 12:20 28 лютого протягом 20 хвилин триває інтенсивний обстріл Чернігова, вул. Бєлова, Рокоссовського, Доценка, Пухова", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в зоні ураження – приватні та багатоповерхові житлові будинки. Також, за даними ДСНС, виникла пожежа в районі "Епіцентру". Інформація уточнюється.
Окупанти обстрілюють Чернігів / facebook.com/MNS.GOV.UA
Окупанти обстрілюють Чернігів / facebook.com/MNS.GOV.UA