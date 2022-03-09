Олег Синьогубов зазначив, що автобуси на в'їзді в Ізюм досі чекають

Російська армія не дотримується домовленостей про припинення вогню для евакуації людей. Тривають переговори за посередництва Червоного Хреста.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов в Telegram-каналі

"Автобуси на в'їзді в Ізюм досі чекають. Зараз ми не можемо евакуювати населення через вибухи, які лунають в околицях. Попри зобов'язання російської сторони - тривають обстріли", - йдеться в повідомленні.

При цьому він зазначив, що за посередництва Червоного Хреста тривають переговори з окупантами.

"Сподіваємося сьогодні евакуювати населення і ввезти гуманітарний вантаж, який зібрали в Харкові", - підсумував Синьогубов.

Як раніше повідомляв УНІАН, Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що о 5:30 ранку 9 березня Україна отримала повідомлення від РФ про погодження раніше запропонованих маршрутів, зокрема, з Бучі, Ірпеня та Маріуполя.

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