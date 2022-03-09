Окупанти не дають евакуювати людей з Ізюму /фото голова Харківської ОДА Олег Синьогубов

Російська армія не дотримується домовленостей про припинення вогню для евакуації людей. Тривають переговори за посередництва Червоного Хреста.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов в Telegram-каналі

"Автобуси на в'їзді в Ізюм досі чекають. Зараз ми не можемо евакуювати населення через вибухи, які лунають в околицях. Попри зобов'язання російської сторони - тривають обстріли", - йдеться в повідомленні.

При цьому він зазначив, що за посередництва Червоного Хреста тривають переговори з окупантами.

"Сподіваємося сьогодні евакуювати населення і ввезти гуманітарний вантаж, який зібрали в Харкові", - підсумував Синьогубов.

Як раніше повідомляв УНІАН, Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що о 5:30 ранку 9 березня Україна отримала повідомлення від РФ про погодження раніше запропонованих маршрутів, зокрема, з Бучі, Ірпеня та Маріуполя.

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