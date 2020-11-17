Командування ЗС РФ продовжує підвищувати бойову готовність оперативного угруповання російських окупаційних військ на Донбасі.

Російсько-окупаційні війська минулого тижня провели на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей масштабне командно-штабне навчання із залученням сил територіальної оборони.

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Про це йдеться у зведенні прес-служби Міноборони щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Вказується, що за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ продовжує підвищувати бойову готовність оперативного угруповання російських окупаційних військ на Донбасі.

«Минулого тижня на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях відбулося масштабне командно-штабне навчання із залученням сил "територіальної оборони". Особлива увага приділялась відпрацюванню питань забезпечення стійкості системи управління та зв’язку шляхом розгортання нових запасних командних пунктів», - йдеться в повідомленні.

Водночас, як зауважили в Міноборони, у ході навчання комісіями генерального штабу та Південного військового округу ЗС РФ були уточнені оперативні плани застосування з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК проти Об’єднаних сил.

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Автор: Костянтин Гончаров