У Мелітополі увімкнули росТБ / REUTERS
Російські військові оточили телевізійну вежу Мелітополя.
Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація з посиланням на місцеву владу.
"Російські військові оточили телевізійну вежу Мелітополя. Вона під їхнім контролем", - йдеться у повідомленні.
Згодом стало відомо, що в захопленому місті увімкнули російське телебачення.
"Джерела СБУ повідомляють, що окупанти встановили своє обладнання на телевежі Мелітополя та почали трансляцію російських телеканалів", - йдеться у повідомленні.
Раніше сьогодні стало відомо про ймовірне захоплення телевежі Херсона - у місті нібито планують транслювати російські пропагандистські канали.