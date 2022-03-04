Наразі вежа перебуває під їхнім контролем.

Російські військові оточили телевізійну вежу Мелітополя.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація з посиланням на місцеву владу.

"Російські військові оточили телевізійну вежу Мелітополя. Вона під їхнім контролем", - йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що в захопленому місті увімкнули російське телебачення.

"Джерела СБУ повідомляють, що окупанти встановили своє обладнання на телевежі Мелітополя та почали трансляцію російських телеканалів", - йдеться у повідомленні.

Раніше сьогодні стало відомо про ймовірне захоплення телевежі Херсона - у місті нібито планують транслювати російські пропагандистські канали.

Вас також можуть зацікавити новини: