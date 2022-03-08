З російськими полоненими в Україні поводитимуться відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

З російськими полоненими в Україні поводитимуться відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, а згодом вони будуть працювати на відновлення української економіки.

Як повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ, про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.

Він наголосив, що Україна буде чітко дотримуватися усіх норм міжнародного гуманітарного права.

"І саме це відрізняє нас від російського агресора, який стріляє по мирному населенню, завдає ракетно-бомбових ударів по помешканнях. І я вже не говорю про поводження з нашими військовослужбовцями", - сказав Єнін.

Перший заступник очільника МВС також зазначив, що Україна буде використовувати усі можливості, які дають Женевські конвенції щодо військовополонених.

"Ми будемо використовувати всі ті можливості, які дають нам у цьому плані Женевські конвенції. Тобто використання праці тощо. Всі ці люди згодом будуть працювати на відновлення економіки України", - сказав Єнін.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти почали відмовлятися від війни в Україні. Цього разу попався російський військовий, який поговорив зі своєю дівчиною, він заявив, що не хоче бути "гарматним м'ясом".

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