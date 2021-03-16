Сьогодні в районі відповідальності Сумського Прикордонного загону ДПС України в повітряний простір України залетів російський гелікоптер Мі-8.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко. Він також виклав відео з місця подій – на ньому можна бачити, що гелікоптер пролітає на невеликій висоті та розвертається.
«О 14:05, в районі зони відповідальності Сумського Прикордонного загону ДПС України, ( н/п Краснопілля в районі іпт № 452) у повітряний простір України залетів російський гелікоптер «Мі-8», висота до 100 метрів, курс 90. Розвернувся на глибині 50 метрів над українською територією», - написав Цаплієнко.
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