Мешканців області застерігають від відвідування лісів і просять користуватися асфальтними дорогами.

На Київщині триває процес розмінування територій, які раніше були окуповані російськими військами. Вибухи внаслідок розмінування нерідко чують мешканці правого берега Києва.

Як це відбувається - показав на відео начальник військової адміністрації столичного регіону Олексій Кулеба.

В ОВА зазначили, що територія на Київщині, яка потребує розмінування, дорівнює площі цілої Бельгії. Його проводять військові, рятувальники ДСНС, поліцейські та приватні гуманітарні компанії. Вже знешкоджено понад 41 тисячу вибухонебезпечних предметів. Мешканцям Київської області радять бути обережними, користуватися асфальтними дорогами та не відвідувати ліси.

"Піротехнічні групи працюють над знищенням вибухонебезпечних предметів, які залишили після себе рашисти. Маємо розуміти, що деокуповані території залишаються небезпечними. Будьте обережними та обачними!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під російською окупацією перебували низка населених пунктів на півночі та заході Київської області.

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