Він заявив, що є багато інших, важливіших речей, крім України.

Державний секретар США Марко Рубіо після переговорів у Парижі за участю української та європейської делегацій заявив, що усім варто пам'ятати, хоча війна в Україні жахлива, це не американська війна.

"Важливо всім нагадувати, що українська війна - це жахлива річ, але це не наша війна. Ми її не починали. США допомагали Україні понад три роки, і ми хочемо, щоб усе це закінчилося", - заявив Рубіо на пресбрифінгу.

Він додав, що закінчення війни в Україні, звісно, важливе, але крім цього є й інші важливі питання.

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"Це все важливо, але відбувається дуже багато інших дуже важливих речей, які заслуговують на таку саму увагу, якщо не більшу", - висловив думку держсекретар.

Рубіо сказав, що США хочуть допомогти, але за умови, якщо Україна і РФ, або хоча б одна з країн серйозно ставляться до миру. "Якщо цього не станеться, ми просто будемо рухатися далі", - пригрозив держсекретар.

"Ми говорили про позиції обох сторін. Я думаю, що в нас учора були позитивні зустрічі. Зрозуміло, українці тепер повинні повернутися додому і узгодити все зі своїм президентом. Їм потрібно взяти до уваги свою точку зору на все це, і ми сподіваємося дуже скоро почути їхню думку", - сказав він.

Зусилля США щодо припинення війни в Україні

Після приходу до влади Дональда Трампа США почали займатися організацією переговорів про закінчення війни в Україні. При цьому безліч аналітиків попереджали, що Трамп зацікавлений у швидкому укладенні домовленості, без особливої уваги до умов, на яких вона буде досягнута.

Раніше видання Bloomberg написало, що США хочуть домовитися про повне припинення вогню в Україні протягом найближчих кількох тижнів. У Білому домі очікують значного прогресу найближчим часом.

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