Вбивство сталося у 2016 році на Рівненщині.

Служба безпеки України оголосила про підозру у держзраді "найманому вбивці", якого ФСБ РФ завербувала для ліквідації українського спецпризначенця.

Як повідомляється на сайті СБУ, зловмисник входив до складу так званої "бойової двійки", яка у 2016 році здійснила вбивство українського спецпризначенця на Рівненщині.

Підозрюваний приховано переправив з РФ зброю для вчинення злочину.

Зазначається, що іншого учасника групи було затримано у листопаді 2016 року під час спроби перетину держкордону України.

Читайте такожОкупанти на Донбасі поранили двох українських військовихСуд визнав його винним у вчинені кримінального правопорушення і призначив покарання у вигляді 12 років ув’язнення.

За даними слідства, двоє українців були завербовані представниками ФСБ РФ для виконання розвідувально-диверсійних завдань на шкоду державній безпеці України.

Встановлено, що у квітні 2016 року вони прибули з РФ на територію нашої країни для збору інформації про військовослужбовців Збройних сил України та працівників вітчизняних оборонних підприємств.

Одержану інформацію агенти передавали своїм "кураторам".

Згодом учасники групи отримали завдання та здійснили вбивство українського офіцера військового підрозділу спецпризначення.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Антоніна Доломанжи