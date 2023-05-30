Служба безпеки закликає повідомляти про виявлені онлайн-трансляції до офіційного Telegram-бота.

Служба безпеки України масово розсилає українцям смс-повідомлення із закликом припинити онлайн-трансляції власників камер спостереження.

Як зазначено у повідомленні, такі трансляції може використовувати ворог для коригування ракетних ударів. Також там просять українців при виявленні онлайн-трансляцій повідомляти до офіційного Telegram-бота СБУ.

"Просимо власників веб-камер на території України припинити онлайн-трансляцію будівель, місцевостей, доріг, комунальних, торгівельних, промислових об’єктів тощо, які можуть використовуватися ворогом для коригування ракетних ударів", - сказано у повідомленні.

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Камери під час війни

16 травня 2023 року стало відомо про те, що в Україні досі працюють вуличні камери, які транслюють панорами міст у прямому ефірі. Через них росіяни можуть відстежувати місця роботи української ППО в режимі онлайн.

Онлайн-трансляції з вуличних камер в українських містах гугляться без особливих зусиль за лічені секунди. У прямому ефірі можна спостерігати панорами Києва, Харкова, Одеси, Запоріжжя, Кременчука та інших міст.

При цьому речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що вуличні камери не є великою проблемою для українських військових, адже протиповітряна оборона динамічна, і після бойової роботи змінюються місця дислокації окремих підрозділів.

"У нашої протиповітряної оборони на ці випадки є запобіжники. Ми вже не раз говорили, що протиповітряна оборона динамічна. Після бойової роботи змінюються місця дислокації окремих підрозділів. Це стосується фактично всіх зенітно-ракетних військ по всій території України", - заявив він.

Спікер зазначив, що ворог може фіксувати місця пусків ракет ППО і своїми засобами, тому вуличні камери в цьому питанні не надто важливі.

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