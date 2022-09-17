Мешканці прикордонних сіл тікають вглиб країни після ворожих атак.

Деякі села Чернігівщини, розташовані поблизу російського кордону, спорожніли через ворожі обстріли.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Після виведення своїх військ з території Чернігівської області росіяни не припинили обстріли прикордоння. У населених пунктах, що постійно зазнають обстрілів, люди майже не виходять з погребів.

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Інтенсивність обстрілів прикордоння, кажуть військові, час до часу змінюється, але загроза зберігається.

"Угруповання ворожі не збільшуються у кількості, вони залишаються приблизно такими ж, але вони не є наступальними, не є ударними угрупованнями. Вони у такому вигляді лише для оборони їхнього державного кордону", – переконує офіцерка служби зв'язщків з громадськісту ОК "Північ" Світлана Халімоненко.

Обов’язкової евакуації для жителів прикордонних сіл немає, утім лише з однієї Семенівської громади на російсько-українському кордоні виїхали близько тисячі осіб.

"До нас не хочуть їхати за продукцією нашою, бо бояться, бо тут стріляють, не хочуть їхати виконувати якісь роботи, дорожні чи ще якісь. От у нас закрився банк на минулому тижні з формулюванням, що тут небезпечно… Там три робочі місяця, там три і все це так сніжним комом накочується, в негатив проживання на кордоні", – каже голова Семенівської громади Сергій Деденко.

Старости більш віддалених від кордону населених пунктів обліковують порожні хати для заселення тих, хто наважується на переїзд.

Декому з тих, хто сьогодні приїжджає в межах Чернігівщини, доводиться залишати свою домівку через росіян не вперше. Зокрема, родина В’ячеслава та Оксани перебралася до Кам’янської Слободи (10 км від російського кордону) у 2016 році – з окупованого у 2014 році Алчевська на Луганщині. Тепер їм довелося тікати знову.

"Там просиділи два роки під обстрілами і знову у нас "прильоти", нас як труснуло. Що робити там в Алчевське з тим, що нажили? Все покинули. В Кам'янці нажили і все кинули і знову… Я скоро збожеволію", – каже жінка.

Під час останнього інтенсивного обстрілу Кам’янської Слободи, розказує В’ячеслав, родина дві доби просиділа в погребі. Тоді було понад шість десятків прильотів. В їхньому будинку пошкоджені вікна, у сусідів – знищено будинки і вбито худобу.

Їхній сусід Василь також був змушений переїхати подалі від кордону. Чоловік каже, що за звичкою досі спить одягнутим, щоб в разі обстрілу тікати.

"Обстріли щодня з гармат, що повз, що на нас, нерви не витримали", – каже чоловік.

Вимушені переселенці тим не менш кажуть, що вірять в ЗСУ і очікують, що навесні займатимуться власними городами.

Як писав УНІАН, 12 вересня на Чернігівщині вдень ворог із самохідних артилерійських установок обстрілював район населеного пункту Михальчина Слобода.

На початку місяця російські окупанти здійснили масований обстріл одного з районів Чернігівської області, зафіксовано понад 50 вибухів.

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