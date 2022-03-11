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Поліція Київської області затримала групу мародерів, які ховалися серед евакуйованих жителів Бучі.

Як повідомляє Національна поліція України, сьогодні під час огляду автомобілів гуманітарної колони правоохоронці виявили чотирьох підозрілих осіб: у водія і трьох пасажирів автомобіля "Mercedes" були відсутні документи, які б засвідчували право власності на машину.

Правоохоронці з'ясували, що затримані громадяни силою забрали у власника машину і зникли на ній з Бучі.

"Було також встановлено, що під час окупації зловмисники грабували місцеве населення, в тому числі магазини", - сказано в повідомленні

Поліція з'ясувала, що всі вони раніше були засуджені за крадіжки і наркозлочини. "Група мародерів в даний час затримана і доставлена в ІТТ", - сказано в повідомленні.

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