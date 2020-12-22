З відповідним клопотанням до суду звернувся батько загиблого бійця.

Печерський районний суд Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань відкрити провадження проти президента Володимира Зеленського через загибель військового Ярослава Журавля на Донбасі. Таким чином суд задовольнив скаргу батька військового - Сергія Журавля.

Про це сам Сергій Журавель повідомив у коментарі "Радіо Свобода". Він, зокрема, звинувачує главу держави у бездіяльності, яка призвела до загибелі його сина. Він повідомив, що раніше звертався до Офісу генпрокурора та ДБР, вимагаючи відкрити провадження. Після невдалих спроб він звернувся до двох київських судів - Печерського та Шевченківського.

Читайте такожТерористи розрізали тіло загиблого на Донбасі медика й вирізали органи та кістки - штаб ООС

"Печерський районний суд уже ухвалив рішення, Шевченківський – поки ні. Рішення суду обов’язкове до виконання. Його текст уже отримали на руки, і моя довірена особа відправила його до ДБР. Через 10-12 днів має бути реакція", - сказав Сергій Журавель.

Що відомо про смерть Ярослава Журавля

13 липня при спробі евакуації загиблого розвідника у "сірій зоні" біля Зайцевого обстріляли групу, яка мала забрати тіло. Українська сторона заявила, що була домовленість про режим тиші, бійці мали білі каски — це ж підтверджують і кадри з дрона.

Утім, групу обстріляли, на полі бою залишився поранений сержант Ярослав Журавель. Він втратив багато крові й помер. Тіло бійця терористи передали лише через вісім днів після поранення - 21 липня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован