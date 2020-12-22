Печерський районний суд Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань відкрити провадження проти президента Володимира Зеленського через загибель військового Ярослава Журавля на Донбасі. Таким чином суд задовольнив скаргу батька військового - Сергія Журавля.
Про це сам Сергій Журавель повідомив у коментарі "Радіо Свобода". Він, зокрема, звинувачує главу держави у бездіяльності, яка призвела до загибелі його сина. Він повідомив, що раніше звертався до Офісу генпрокурора та ДБР, вимагаючи відкрити провадження. Після невдалих спроб він звернувся до двох київських судів - Печерського та Шевченківського.
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"Печерський районний суд уже ухвалив рішення, Шевченківський – поки ні. Рішення суду обов’язкове до виконання. Його текст уже отримали на руки, і моя довірена особа відправила його до ДБР. Через 10-12 днів має бути реакція", - сказав Сергій Журавель.
Що відомо про смерть Ярослава Журавля
13 липня при спробі евакуації загиблого розвідника у "сірій зоні" біля Зайцевого обстріляли групу, яка мала забрати тіло. Українська сторона заявила, що була домовленість про режим тиші, бійці мали білі каски — це ж підтверджують і кадри з дрона.
Утім, групу обстріляли, на полі бою залишився поранений сержант Ярослав Журавель. Він втратив багато крові й помер. Тіло бійця терористи передали лише через вісім днів після поранення - 21 липня.
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