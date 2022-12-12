V у квадраті помітили на техніці окупантів, що рухалася у напрямку Розівки Запорізької області.

Після окупації Маріуполя Донецької області це зруйноване місто стало військово-логістичним хабом росіян. Там постійно фіксують пересування військової техніки. Та цього разу на техніці загарбників помітили нові символи - V у квадраті. Що вони означають, достеменно невідомо.

На військову техніку росіян з новими позначками звернув увагу радник мера Маріуполя Петро Андрющенко й показав відповідні фото та відео у своєму Телеграм-каналі. Він стверджує, що 17 вантажівок з боєкомплектом проїхали через Маріуполь та Нікольське у бік Розівки Запорізької області.

"Встановлено використання нових, вдосконалених позначок. Тепер - V у квадраті на техніці, що рухається в напрямку Розівки. Проста V зберігається на техніці на Донецькому напрямку", - написав Андрющенко.

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Симполи Z та V на техніці росіян: що вони означають

З початком повномасштабної війни Росії проти України окупанти почали наносити дивні символи на свою військову техніку - Z та V.

Як пояснювали у Генштабі ЗСУ, латинські літери означають регіон, з якого ведеться наступ, чи призначення підрозділу:

Z – східні сили РФ;

Z, обведена квадратом – сили РФ з окупованого Криму;

О – сили з території Білорусі;

V – морська піхота;

Х – чеченці (кадирівці);

А – сили спецпризначення (СОБР, АЛЬФА).

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