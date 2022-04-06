УНІАН розповідає про ситуацію в Харкові через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія нещадно знищує інфраструктуру Харкова.

УНІАН веде онлайн-трансляцію того, що відбувається через вторгнення РФ в Харкові й області сьогодні.

02.00: Стало відомо, що в Ізюмі на Харківщині затримали колаборанта Євгена Брюханова. За словами заступника міського голови Максима Стрельника, чоловік був одним із перших, хто почав співпрацювати та допомагати російським окупантам у нині окупованому місті.

01.00: Місцеві телеграм-канали повідомляють, що вибухи в Харкові не припиняються.

Війна РФ проти України 2022

Війська Росії вранці 24 лютого вторглися на територію української держави.

Спочатку ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, розташовані в різних куточках України, зокрема, Київ, Харків, Одесу, Херсон, Чернігів й Маріуполь.

Низка країн Заходу покарала РФ за широкомасштабну агресію проти України - ввела нові санкції.

Україна просила західних партнерів закрити її небо, проте поки її прохання не задовольнили.

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