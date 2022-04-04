УНІАН розповідає про ситуацію в Одесі через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Вранці 4 квітня стало відомо, що російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі.

УНІАН веде онлайн-трансляцію того, що відбувається через вторгнення РФ в місті сьогодні.

10:00 Генеральний штаб інформує про втрати російських окупантів станом на 04.04.2022.

09:10 - Повідомляється, що в Одесу прилетіло кілька ракет з боку Чорного моря. "Ворог обрав стратегію знищення об'єктів критичної інфраструктури, йдеться про бази зберігання пального – це пов'язано з тим, що в областях почалася посівна кампанія", – заявив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

07:31 - Вночі окупанти завдали ракетного удару по одному з об'єктів Одеси. "Одеса. Вночі було завдано рашистського ракетного удару по одному з об'єктів. Подальша інформація надалі уточнюється", - повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

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