В область прийшло підкріплення.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім у вечірньому зверненні розповів про обстановку в регіоні.

Як повідомив Кім, в Миколаївську область прийшло підкріплення, ворога вдалося віддалити від кордону облцентру.

"Дали ми ворогам. У нашій області і трохи в Херсонській. Все горить і палахкотить. Біжать вони. Пропозиція по здачі діє до завтра. У нас є підкріплення. Відпрацювали, віддалили від міста. Сподіваюся, ще далі приберемо, щоб "Гради" і "Смерчі" не діставали до міста. Налагоджуємо постачання в місті. Працюємо", - зазначив він.

Пізніше він випустив ще одне звернення, в якому подякував місцевій владі Одеси та Кропивницького (Кіровограда) за допомогу.

Раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вирішив організувати "зелений коридор" для російських окупантів, які не стріляли по мирному населенню.

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