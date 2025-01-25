Окупанти постійно атакують, задіюють і техніку.

В ході боїв у Курській області РФ відбувається щоденне поповнення обмінного фонду, але кількість полонених зараз менша, ніж на початку операції на території ворога.

Про це повідомив заступник командира танкового батальйону 47 окремої механізованої бригади "Магура" Юрій Гулько в ефірі "Суспільного".

Він зазначив, що щодня російські окупанти на Курщині здаються в полон, вони розказують, що в них багато людей пропадає безвісти.

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"По 1-2 людиней в день здаються. Це менше, ніж було на початку Курської операції. Стан у них трошки подавлений. розповідають, що дуже багато людей пропадають безвісти і командування не доводить, де вони діваються. Відправляють на штурм і вони не повертаються. І так постійно", - зазначає Гулько.

Він наголосив, що ситуація на Курщині досить напружена, ворог постійно атакує. За його словами, в основному відбуваються піхотні штурми малими групами, а також час від часу йдуть "накати" ворожої техніки, зокрема, це може в бій йти один чи два танки і кілька броньованих машин типу БТР, БМП для підвозу піхоти. За його словами, також танки використовують для підвозу піхоти якнайближче до українських позицій, щоб легше було штурмувати.

Гулько розповів, що Силам оборони дуже не вистачає американських бойових машин піхоти "Bradley", бо війна показала, що вони найкраще пристосовані не тільки для вогневого ураження противника, але й для евакуації поранених, загиблих та для виконання різних задач.

Як повідомляв УНІАН, речник військової комендатури на Курщині, полковник Олексій Дмитрашківський зазначає, що російська армія вщент руйнує власні села.

Він розповів, що наразі українські військові перебувають на Курщині у надскладних умовах, адже там вже сформоване велике російське угруповання, підсилене військовослужбовцями з Північної Кореї. Але, зайнявши частину території РФ, Україна створила там військову комендатуру. За його словами, доводилось неодноразово рятувати суджан від російських обстрілів. Постійно об’їжджають навколишні села, обходять розвалені від ударів будинки, допомагають людям.