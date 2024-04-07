Досить імовірно, що це був наказ.

Російські штурмові літаки накрили вогнем свою піхоту, яка відступала біля Часового Яру. Про це заявив офіцер прес-служби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков.

Деталі "страти" він розповів в ефірі інформаційного марафону. За його словами, ситуація біля Часового Яру досить непроста і напружена: окупанти намагаються здійснювати штурмові дії безпосередньо на населені пункти, які прикривають Часів Яр, а саме на Богданівське та Іванівське. Також вони намагаються наступати між цими пунктами.

Загарбники залучають до штурмів піхоту при підтримці бойової броньованої техніки. Використовують як танки, так і бойові броньовані машини для десанту. Окрім цього, ворог залучає штурмову авіацію. Однак, як виявилося, остання, коли треба, стимулює наступ солдатів ударами в спину.

Відео дня

"Вони відійшли, і навіть не просто відійшли. Мені довелося безпосередньо спостерігати, як вони просто втікали. Треба додати, що вперше я бачив таке на відео: їхні штурмовики нанесли вогневе ураження своїй же піхоті, що намагалася покинути поле бою", - наголосив Калашніков.

Він додав, що достеменно не знає, чи отримували російські пілоти штурмових літаків команду нанести таке вогневе ураження по своїм військам, або прийняли "своїх за чужих".

"Однак, те, що у них діють загороджувальні загони, це давно достеменно відомо. Ми це могли спостерігати, коли вони ще штурмували Бахмут. Сьогодні у них тільки посилюється таке явище як кидати в бій своїх частково мобілізованих, і не давати їм можливості повернутися. Тобто, ставити їх у таку безвихідь. Тому, можливо, що таке вогневе ураження авіацією відбувалося за наказом", - наголосив Калашніков.

Росія намагається взяти Часів Яр - ключ оборони ЗСУ

Як відомо, окупаційні війська Росії намагаються захопити Часів Яр Донецької області. Цей населений пункт є ключем до стратегічних міст української оборони - Слов'янська та Краматорська. Про це нещодавно висловився військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

Він пояснив, що перевага цієї ділянки фронту для ЗСУ полягає в ландшафтних особливостях. Вони дають тому, хто контролює ці землі, тактичну перевагу і вогневий контроль в умовах бойових дій. Також це місто унеможливлює просування ворога вглиб територій України.

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