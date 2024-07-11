Інколи на одну ціль може полювати від шести до десяти FPV-дронів окупантів.

Українські воїни стримують наступ на Часів Яр переважаючих сил противника, зокрема десантних та мотострілецьких підрозділів, спецпризначенців, а також кримінальників зі "Шторм-V". Про це повідомила 24 Окрема механізована бригада імені короля Данила.

В повідомленні сказано, що лінія фронту проходить по каналу Сіверський Донець - Донбас.

"Після повного руйнування мікрорайону "Канал" та відходу Сил оборони з нього, лінія бойового зіткнення стала по каналу Сіверський Донець-Донбас, який є штучною бетонною перепоною для ворога і допомагає вести оборону з більш вигідних позицій", - зазначають в бригаді.

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В повідомленні сказано, що росіяни масовано застосовують дрони-камікадзе, інколи на одну ціль можуть полювати від шести до десяти FPV-дронів загарбників.

Також російські окупанти обстрілюють місто всіма можливими видами озброєння, б’ють керованими авіабомбами та іншими авіаційними засобами ураження.

Війна в Україні - ситуація в Часовому Яру

Російські окупанти продовжують руйнувати Часів Яр, обстрілюючи КАБами, ствольною артилерією та системами ТОС.

Представник пресслужби 24-ї ОМБр ім. короля Данила Іван Петричак зазначав, що тривають стрілецькі бої, артилерійські дуелі, контрбатарейна боротьба. Ворог продовжує руйнувати населений пункт. За його словами, найруйнівнішими є системи ТОС (ворожі вогнеметні системи), які вночі прилітають та фактично складають будинки.

Він зазначав, що перед тим, як Сили оборони залишали зруйнований район міста "Канал", то намагалися зняти, як це все відбувається, аби показати глядачам та всьому суспільству, чому так важливо відійти звідти. За його словами, тримати там території було складно, тому що ворог планово руйнував усе, - і будинки, і позиції - перемішував з землею.

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