Дрон може керуватися дистанційно на відстані понад два кілометри.

Сучасний сухопутний дрон "BAD-2 robotic", який пересувається на чотирьох лапах, допомагатиме бійцям поліцейського спецпідрозділу "Корпус оперативно-раптової дії" (КОРД) у розвідці. Про цікавих помічників розповіли у МВС України.

"Невеликий й високомобільний дрон може застосовуватись для широкого спектра завдань. Головна функція робота-собаки - розвідка, як на відкритій території, так і на різних об’єктах. Це значно знижує ризик для поліцейських під час виконання небезпечних завдань", - йдеться у повідомленні.

Комплекс оснащений відеокамерою з високою роздільною здатністю й тепловізором, може керуватися дистанційно на відстані понад два кілометри. Він швидко й непомітно пересувається, проходить важкодоступні місця, що сприятиме ще ефективнішому виконанню завдань.

На відео, яке оприлюднили у МВС, можна побачити, як робот пересувається поруч із бійцем. При цьому дії дрона нагадують звички дресованого собачки - він тримає від людини певну дистанцію, присідає поряд з ним "по команді", прямує до мети, яку ретельно фіксує та передає дані своєму "господарю". Водночас робот видає звуки, які дуже нагадують собаче вищання.

Роботи на службі в українській армії

Як повідомляв УНІАН, за допомогою наземних роботизованих комплексів (НРК) українські військові реалізують бойові задачі на фронті, зокрема на Харківщині. За словами заступника командира 3 окремої штурмової бригади (ОШБр) Збройних сил України Родіона Кудряшова, окрім гуманітарного напрямку – доставки боєприпасів, які потрібні на передній край, евакуації військовослужбовців з самих запеклих куточків фронту – дрони застосовують у бойових операціях.

Прийшли до того, що наземні роботизовані комплекси використовуються як засоби, які реалізують бойові завдання. Наприклад, створюють засідки та детонують в певних місцях по відповідному сигналу.

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