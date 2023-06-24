Він зауважив, що українські війська рухаються на Бахмутському напрямку.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський, коментуючи успіхи ЗСУ на фронті, наголошує, що Україна поверне всі свої території, а у російських окупантів немає шансів. Про це йдеться у повідомленні в його Telegram-каналі.

Сирський зауважив, що Сили оборони України продовжують знищувати росіян на фронті.

"Наші воїни рухаються на Бахмутському напрямку", - додав він.

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Крім того, зазначив командувач, чудову роботу на Луганському напрямку демонструє 45-та окрема артилерійська бригада ЗСУ у співпраці з аеророзвідкою 63-ої окремої механізованої бригади. "Ворог втрачає техніку", - написав Сирський.

Він наголосив: "Україна поверне всі свої території. У ворогів немає шансів".

Успіхи ЗСУ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 24 червня, речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень заявив, що ЗСУ біля Красногорівки заволоділи кількома позиціями, які російські загарбники утримували з 2014 року.

Він також зауважив, що на Таврійському напрямку "є просування вперед".

Видання CNN зауважило, що нинішній переворот у Росії - це подарунок для України, оскільки наразі вона нарощує контрнаступ з метою звільнення своїх територій від російських окупантів.

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