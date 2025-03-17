За два місяці боїв росіяни втратили стільки ж бронетехніки, скільки німецький Бундесвер наразі має загалом.

За два місяці цього року росіяни втратили більше важкої техніки, ніж є на озброєнні німецького Бундесверу. Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор ЗСУ Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що ворожої важкої техніки стало "однозначно менше".

"Вони втратили за перші два місяці цього року тільки танкового парку більше, ніж у Бундесверу стоїть на озброєнні - це під 300 фактично. Тому треба зрозуміти, що в них запаси небезмежні, і в них логістика небезмежна, тому в них все частіше відбуваються якісь нестандартні речі - то танк використовується замість БМП для транспортування десанту, бо БМП немає, то танк не використовується там, де мав би, бо танку немає", - сказав Трегубов.

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За його словами, це є свідченням того, що в росіян є ознаки виснаження, у першу чергу, на Покровському напрямку.

При цьому речник "Хортиці" зазначає, що все ж спроби прориву танковими колонами відбувалися, але це виняткові випадки. За його словами, ці танкові колони частіше застосовуються для десантування піхоти, яка на броні їде, а не для прориву чи вогневої підтримки.

При цьому Трегубов розповів про певні новинки, які почав застосовувати ворог для зменшення втрат бронетехніки. Зокрема росіяни почали натягувати антидронові сітки уздовж доріг. Також зростає застосування окупантами дронів на оптоволокні. При цьому ворог вдається до хитрощів: влаштовує дронові засідки, коли дрон чекає обабіч дороги і, коли наближається українська техніка, тільки тоді дрон знову злітає і атакує. "Але це не є чимось настільки принциповим, що дозволило б змінити хід бойових дій чи принципово вплинути на війну", - додав речник "Хортиці".

Росія втрачає бойову техніку

Як повідомляв УНІАН, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що три роки війни в Україні показали абсолютну провальність радянської та російської концепції бойових броньованих машин (ББМ), яких у РФ були тисячі. За його словами, залишки цієї техніки вже неможливо швидко відновити, щоб компенсувати втрати ворога.

Йдеться, зокрема, про броньовану машину піхоти БМП-1/2/3, броньовану машину десанту БМД-1/2/3/4, бронетранспортери БТР-70/80/82 та інші моделі, призначення яких - доставка десанту на позицію, проведення штурмових дій і вогнева підтримка.

За даними оглядача, підприємства РФ, які виробляють, модернізують і ремонтують військову техніку, не здатні компенсувати щомісячні втрати окупантів виготовленням нових одиниць. При цьому радянська техніка на складах закінчується, а ту, що залишилася, через її технічний стан неможливо відновити і компенсувати втрати так само швидко, як у 2023 році та першій половині 2024 року.

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