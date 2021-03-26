Дипломат заявляє, що з жахом дізналася про загибель сьогодні чотирьох українських військових.

Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Мелінда Сіммонс закликає Російську Федерацію забезпечити виконання режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це британський дипломат написала у Twitter.

"З жахом дізналася про загибель сьогодні чотирьох українських військових в результаті обстрілу поблизу населеного пункту Шуми. Режиму припинення вогню слід дотримуватися, Росія повинна забезпечити його виконання підтримуваними нею силами. Навіть одне втрачене життя - це вже забагато", - заявила посол.

Нове загострення на Донбасі: що відомо

26 березня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних сил загинули четверо військовослужбовців Збройних сил України, ще двоє дістали поранення.

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Українська сторона в Спільному центрі контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) намагалася 9 разів зупинити обстріл російськими окупантами.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі збирається на екстрену внутрішню нараду через загибель військовослужбовців ЗСУ на Донбасі.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук, коментуючи загибель чотирьох українських військових внаслідок обстрілу окупантами, заявив, що для Росії основне завдання - це знищення України.

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Автор: Віталій Саєнко