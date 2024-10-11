За словами військового, ворог продовжує використовувати тактику штурмів малими групами.

Російські окупанти використовують на сході України велику кількість резервів, боєприпасів та зброї. Про це заявив начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж" капітан НГУ з Бахмутського напрямку Володимир Назаренко в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог продовжує тиснути, ситуація залишається критичною на багатьох ділянках і загалом по всій лінії сходу. Росіяни використовують надзвичайно велику кількість резервів, сил, боєприпасів і озброєння. На жаль, ворог не відчуває дефіциту в стволах, гарматах і дронах. Якість і тактико-технічні характеристики засобів у ворога гірші, але росіяни намагаються це компенсувати величезною кількістю", - зауважив військовий.

За словами Назаренка, бої відбуваються майже кожної години по всій лінії розмежування. Він додав, що армія РФ продовжує використовувати тактику штурмів малими групами.

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"Ці малі групи ворог супроводжує дронами. Дронами, оснащеними боєприпасами для скидання, та FPV-коптерами. Ворог усе активніше веде прицільний вогонь з артилерії та окопується. Уся лінія фронту червона", - підкреслив начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж".

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Раніше командир роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України Микола Зінько заявив, що російські окупанти не припиняють спроб прорвати українську лінію оборони на Краматорському напрямку. За його словами, противник змінив свій підхід до штурмів.

Водночас військовий оглядач Денис Попович повідомив, що українські військові зупинили наступ росіян в Курській області. Він зазначив, що росіяни стягнули на Курщину досвідчені війська, хоча й є певна кількість строковиків.

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