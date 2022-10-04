За добу від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 12 населених пунктів.

Підрозділи Сил оборони України сьогодні відбили атаки ворога поблизу 10 населених пунктів.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Виїмка, Спірне, Озерянівка, Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Веселе, Первомайське та Новомихайлівка", - сказано в повідомленні.

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В Генштабі зазначають, що ворог веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках, здійснює перегрупування.

Разом з тим російські окупанти обстрілюють позиції українських військ вздовж усієї лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку, завдають ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів.

"Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Так, протягом доби, окупанти завдали 5 ракетних та 1 авіаційний удар, здійснили понад 15 обстрілів з РСЗВ", - сказано в повідомленні.

В Генштабі зазначають, що на Новопавлівському та Запорізькому напрямках супротивник наступальних дій не проводив, обстрілів зазнали райони 25 населених пунктів, зокрема, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка та Оріхів.

На Південнобузькому напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

В Генштабі повідомляють, що від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 12 населених пунктів. Серед них - Харків, Краматорськ, Андріївка (Дніпропетровської області), Бахмут, Залізничне, Вознесенськ та Придніпровське.

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