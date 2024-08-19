На Херсонщині спостерігається відносна активність противника, за вчора було відбито чотири штурми.

На Придніпровському напрямку, на окупованій частині Херсонщини, Сили оборони вперше уразили цікаву ціль - канатну переправу, якою користувалися російські загарбники.

Як повідомив у ефірі "Еспресо" речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, Сили оборони продовжують оборонні дії, а противник марно намагається вибити підрозділи ЗСУ з позицій. Зокрема, це відбувається на плацдармах на лівому березі Дніпра, на позиціях західніше села Кринки.

За словами речника, окупанти атакують ЗСУ невеликими піхотними групами, чисельністю до відділення, без використання бронетехніки.

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"Втрат позицій нашими військами там не допущено. Є цікава новина за вчорашню добу. Серед об’єктів, які уражені нашими військами, - одна канатна переправа. Чесно кажучи, вперше таке бачу за весь час українсько-російської війни, але умови ведення бойових дій саме на Придніпровському напрямку диктують потреби в різних способах форсування річки", - розповів військовий.

Він додав, що на лівобережжі Сили оборони щодня виводять з ладу велику кількість човнів ворога.

"І ось канатна переправа на одному з островів - така цікава деталь, яка вказує на характер пересувань й на те, що ми там вражаємо", - наголосив Лиховій.

Він також підкреслив, що на Придніпровському напрямку спостерігається відносна активність противника. Зокрема, за його словами, на Херсонщині за вчора було відбито чотири штурми окупантів, напередодні, в суботу, було дві такі атаки, раніше - три. Однак, як зазначив речник, це значно менше ніж тиждень тому.

"Ми ще будемо дивитися, з чим це пов’язано, але в останні дні маємо таку ситуацію", - уточнив він.

Ситуація на південному напрямку - що відомо

Нещодавно речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів, що зараз більша частина бойових зіткнень на півдні України відбувається на Херсонщині. Під час одного з них до полону потрапив російський військовий, і це насправді рідкісне явище. За словами речника, штурм йшов з напрямку Козачих Лагерів - під час цієї атаки окупантів у полон потрапив один російський військовослужбовець. Він із 28-го мотострілецького полку 70-ї мотострілецької дивізії 18-ї загальновійськової армії РФ.

Це нечасте явище, коли саме на плацдармі на лівому березі Дніпра потрапляють в полон російські військові. Речник додав, що переправити полоненого на правобережжя - досить складне завдання, бо треба човнами подолати Дніпро, а ця ділянка річки перебуває під постійними атаками росіян, зокрема, ударних БпЛА, FPV-дронів.

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