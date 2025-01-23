За два дні українські морські піхотинці знищили сім одиниць дефіцитної російської бронетехніки.

Група українських морських піхотинців знищила ракетами Javelin сім одиниць російської техніки за два дні. Це були танки, які росіяни не могли дозволити собі втратити.

Як ідеться в матеріалі Forbes, від колишнього президента США Джо Байдена ЗСУ отримали 10 тис. протитанкових керованих ракет Javelin, які можуть знищити або, принаймні, знерухомити будь-який танк.

Видання, з посиланням на російського воєнкора, зазначило, що ракети стають серйозною перешкодою для російських зусиль із витіснення ЗСУ з Курської області РФ.

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У матеріалі зазначено, що 60-тисячні російсько-північнокорейські війська зазвичай наступають піхотою через зростаючий дефіцит бронетехніки. Але коли вони все ж таки здійснюють механізовану атаку, українські ракетні розрахунки, озброєні Javelin, відразу ж їх знищують.

Так, за крайні два дні одна команда з Javelin з української 36-ї бригади морської піхоти знищила три ворожі танки та чотири бойові машини БМД-4.

5-й полк спецназу Нацгвардії України стріляє з Javelin по росіянах і вночі. "Навіть під покровом ночі російські окупанти не можуть сховатися", - прокоментував естонський аналітик.

Однак, як зазначило видання, це може не тривати довго. "Якщо і поки новий президент США Дональд Трамп не відправить більше Javelin, 10 тис. ракет, які Байден дав Україні, зрештою закінчаться. Але це, безумовно, слабка розрада для російських танкістів, які зараз піддаються обстрілу", - констатувало видання.

Ситуація в Курській області

У Курській області Сили оборони України знищили 21 і поранили 40 північнокорейських військових, які наступали на українські позиції.

Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман пояснив, що на Курщині ЗСУ ведуть війну, схожу за тактикою з діями партизанських загонів, і завдяки цьому протистоять ворогові, який перевершує за чисельністю в 10 разів, та контролює велику територію.

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