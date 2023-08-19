Вона заявила, що нібито треба або капітулювати, або повертати зброю проти української влади.

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова на другому році війни звернулася до українських військових.

Як повідомляє The Moscow Times, вона попросила "посприяти російській армії" у захопленні України.

"Тим же українським військовослужбовцям, хто - впевнені - розуміє всю злочинну сутність бандитської хунти, що захопила їхню країну, переконливо радимо повернути зброю проти неї або ж капітулювати перед нашими військами. У цих випадках гідне гуманне ставлення до всіх гарантується", - сказала вона.

Опальна предстаниця МЗС також заявила, що "злочинний київський режим" не припиняє обстріли російських міст і сіл зброєю, отриманою від країн НАТО. Це призводить до жертв серед мирних жителів, зокрема дітей. Крім того "режим Володимира Зеленського" нібито активно залучає до терактів безпілотники. Чергова така спроба була сьогодні вночі в Москві.

"СК Росії розслідує всі ці факти, і на підставі цих даних виносять вироки "українським неонацистам", які застосували у збройному конфлікті заборонені методи, вбивали поранених військовополонених, а також вчинили злочини проти цивільного населення, зокрема вбивства з мотивів політичної та ідеологічної ненависті", - заявила Захарова.

Інші заяви Захарової

Марія Захарова - одна з головних офіційних рупорів Кремля. Вона часто робить гучні та провокаційні заяви щодо України. Нещодавно вона істерично прокоментувала атаку на Кримський міст, що сталася 12 серпня - обіцяє "відповідь".

Перед цим Захарова вибухнула новою тирадою про війну в Україні. Цього разу приводом став нещодавній саміт з української формули миру, який пройшов у Джидді (Саудівська Аравія) і на який Росію не покликали.

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