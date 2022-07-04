У Чорному морі знаходяться три ворожі кораблі-ракетоносці, зазначили в Одеській обласній військовій адміністрації.

Угрупування кораблів російських окупантів у північно-західній частині Чорного збільшилося коштом появи підводного човна.

До запуску з суден готові 28 ворожих крилатих ракет типу "Калібр", повідомив у Telegram речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"У північно-західній частині Чорного моря угруповання ворожих кораблів (три кораблі-ракетоносці, два ВДК (великі десантні кораблі - Ред.)) збільшилося коштом появи підводного човна…", - зазначив він.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого зважилися на повномасштабне вторгнення на українську землю і почали бомбити військові та цивільні об'єкти, зокрема, з кораблів. Вороги з корабельної артилерії обстрілювали Одесу.

30 червня у Збройних силах України повідомили, що вночі наші воїни завдали удар по острову Зміїний у Чорному морі, після чого окупанти, ймовірно, його покинули.

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