Угрупування кораблів російських окупантів у північно-західній частині Чорного збільшилося коштом появи підводного човна.
До запуску з суден готові 28 ворожих крилатих ракет типу "Калібр", повідомив у Telegram речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"У північно-західній частині Чорного моря угруповання ворожих кораблів (три кораблі-ракетоносці, два ВДК (великі десантні кораблі - Ред.)) збільшилося коштом появи підводного човна…", - зазначив він.
Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого зважилися на повномасштабне вторгнення на українську землю і почали бомбити військові та цивільні об'єкти, зокрема, з кораблів. Вороги з корабельної артилерії обстрілювали Одесу.
30 червня у Збройних силах України повідомили, що вночі наші воїни завдали удар по острову Зміїний у Чорному морі, після чого окупанти, ймовірно, його покинули.
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