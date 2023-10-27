За словами секретаря РНБО, майже 100% українців щиро бажають, щоб Путін помер скоріше.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов прокоментував тему про "смерть" Путіна, яка здійнялася серед джерел росЗМІ напередодні.

Тоді деякі телеграм-канали повідомляли, що нібито Путін "вмер" ввечері 26 жовтня, і що Кремль цю інформацію замовчує. Сьогодні видання "Фокус" опублікувало інтерв'ю з Даніловим, в якому він сказав, що кожну людину рано чи пізно зустріне такий кінець. Моменту "смерті" Путіна вже довгий час прагне майже 100% населення України.

"Рано чи пізно кожна людина відправляється на той світ. І Путін також. Переважна більшість нашого населення, якщо не сказати 99,9% бажає, щоб це відбулося якомога скоріше", - вказав він.

Водночас чиновник заявив, що навіть в разі "смерті" диктатора, це нічого не змінить в політиці Російської Федерації щодо України: ця країна наповнена "нелюдяністю". Про це свідчить хоча б те, як Росія сприймає втрати своєї армії в Україні - рахунок вимірюється тисячами "жертв", або те, як Москва ніби "щиро" називала українців братами та сестрами, а сама прийняла рішення напасти на них, вказав Данілов.

За словами секретаря РНБО, вже тоді, вирішивши напасти на Україну, Путін був "нездоровим на голову".

"Тому щодо стану його здоров'я, він ніколи не був здоровим. А питання, коли Господь забере його до себе, це питання часу", - заявив Данілов.

На його думку, Росія розпочала історичний процес власної фрагментації ще тоді, коли зайшла своїми військами до Грузії (2008 рік). Наступними діями вона лише продовжила поглиблювати критичні для існування своєї держави процеси. "Як країну їх вже нічого не спасе... Вони втрачають свою суб'єктність, це буде швидко відбуватися і набирати обертів", - резюмував чиновник.

Пєсков запевнив, що Путін живий

27 жовтня прес-секретар лідер РФ Володимира Путіна - Дмитро Пєсков, заявив, що чутки про його "смерть" - інформаційна брехня, пише The Moscow Times. 24 жовтня він також був змушений заперечувати інформацію про те, що замість Путіна Росією керує двійник. "Жодних немає двійників... з ним все добре, це чергова "качка" (інформаційний обман - УНІАН), абсолютно", - коментував Пєсков росЗМІ.

22 жовтня в Росії також почали поширюватися чутки про те, що в Путіна сталася зупинка серця. Повідомлялося, що його знайшли непритомним на підлозі охоронці.

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