Загарбник несподівано зрозумів, що в Україні "асвабадітєлєй" не чекали.

Російський окупант розповів рідним, що йому страшно, адже ЗСУ їх бомблять. Загарбник зізнався, що жертв та поранених з російського боку багато.

Про це він розповів дружині під час телефонної розмови, яку вдалося перехопити.

Дружина окупанта: Ви там усі живі зараз?

Окупант: Ось під арту потрапили, авіація нас довбала, 200-ті, 300-ті у нас!

Дружина окупанта: Жах!

Окупант: Уламок у голову прилетів, вони бомблять нас, нах*й!

Дружина окупанта: Мені страшно! Ми тут сидимо, як на голках, я на таких сильних пігулках! Тобі якісь гроші прийшли сьогодні.

Окупант: Та мені нічого не потрібно, нах*й!

За словами окупанта, їм наказали захопити Київ, але задачу виконати вони не можуть.

Загарбник розповів дружині, що росіяни нещадно бомблять житлові квартали. Він не приховує безліч жертв серед мирного населення.

Згодом розмову перервав плач дружини та благання дітей повернутися додому якомога швидше. Окупант пообіцяв, що "обов'язково" повернеться.

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