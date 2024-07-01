Також у Повітряних силах прокоментував використання авіабомб AASM Hammer з МіГ-29.

Спортивна авіація допомагає знищувати ворожі розвідувальні БПЛА над Одещиною. Це підтвердив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі Radio NV, коментуючи поширені в мережах відео, де Як-52 - навчально-тренувальний, спортивний легкомоторний літак - з екіпажем з двох людей збиває розвідувальні дрони над Одесою.

За словами Євлаша, дійсно люди запропонували допомогу у протидії ворожим БПЛА.

Він зазначив, що Повітряні сили працюють в координації з усіма людьми, які виявили бажання долучитися до відбиття повітряних нападів РФ.

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"Не буду поки що розкривати цих людей, але вони погодились допомогти Повітряним силам, підтримати. Вони володіють досить непоганими навичками стрільби з легкомоторного літака. На їх рахунку вже десятки збитих безпілотників. Досить ефективно. Як свого часу стали відкриттям мобільні вогневі групи, таким чином вирішили використовувати ще й повітряний варіант, якщо можна так сказати, мобільних вогневих груп", - сказав Євлаш.

Він зауважив, що не може вдаватися в деталі. Однак підкреслив, що це один із варіантів того, як можна боротися з російськими розвідувальними безпілотниками, які постійно працюють у прифронтових територіях і можуть наробити великого лиха.

Також речник Повітряних сил прокоментував використання французьких авіабомб AASM Hammer з МіГ-29, які нині використовують ЗСУ.

"Таке посилення, така модернізація літаків зараз досить на часі і допомагає нам виконувати певні завдання по тимчасово окупованій території. Але звісно що цих бомб є обмежена кількість. І необхідно розвивати як авіаційний парк, так і номенклатуру озброєння аби ще більше завдавати потужних ударів з повітря та підтримувати нашу піхоту, яка безпосередньо виконує задачі на землі і просувається вперед", - сказав Євлаш.

Він підкреслив, що ці французькі бомби є потужним озброєння, високоточним – до 1,5-2 м сягає похибка, тобто "досить влучно вони можуть цілити по командним пунктам".

"Але цих бомб нам необхідно більше, як і ракет, яких ми не виготовляємо", - підкреслив речник Повітряних сил.

Спортивна авіація допомагає знищувати розвідувальні БПЛА

Як повідомляв УНІАН, видання Forbes 29 червня опублікувало відео, як українці на Як-52 відстрілюють ворожі дрони з дробовика.

Як повідомлялось, відеозапис зроблений російським безпілотним літальним апаратом. Можна побачити, як два українські льотчики з відкритої кабіни Як-52, побудованого в 1970-х роках, збивають свою останню ціль - сам безпілотник. Як-52 і російський безпілотник перебувають усього за кілька ярдів один від одного. Як зауважувало видання, схоже, що пасажир Як-52, який сидить на задньому сидінні, озброєний дробовиком, яким і знищує безпілотники.

Раніше цього місяця російський блогер поскаржився на те, що екіпаж Як-52 "стріляє по наших БПЛА, як у тирі". Інші порівнювали цю тактику з боями часів Першої світової війни.

Forbes нагадує, що ще в середині квітня в Інтернеті з'явилися відеозаписи, на яких видно, як Як-52 стикається з російським БПЛА "Орлан" над Херсонською областю та збиває його. На початку червня в мережі з'явилося аналогічне відео - цього разу зняте росіянами. На ньому зображено, як Як-52 збиває російський розвідувальний безпілотник ZALA.

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