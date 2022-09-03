Зростаюча конкуренція, зокрема з Китаєм і Росією, які продають свою зброю за нижчою ціною, загрожує конкурентній здатності Америки.

Пентагон хоче пришвидшити продаж американської зброї союзникам, щоб краще конкурувати з Китаєм і поповнити запаси дружніх країн, які надали Україні військове спорядження.

Про це пише The Wall Street Journal.

З цією метою Міноборони створило так звану "команду тигрів" з високопоставлених чиновників міністерства для вивчення неефективного продажу озброєння іноземним урядам на мільярди доларів.

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Група шукатиме оптимальні шляхи, щоб пришвидшити процедуру поставок зброї, в тому числі БПЛА, гармат, вертольотів і танків, партнерам і союзникам, поділився з журналістами представник Пентагону.

Офіційні особи США, які працюють з країнами щодо початкових запитів на нові БПЛА, наприклад, можуть бути навчені допомагати цим країнам краще складати листи, усуваючи перешкоди, які виникають, коли запит занадто широкий тощо.

Повідомляється, що американська система продажу військового спорядження за кордон була розроблена для роботи у мирний час і не пристосована для країн, що ведуть активні широкомасштабні бойові дії, як от Україна.

Основна ціль такого продажу полягала у тому, щоби забезпечити зброєю партнерів і союзників США заради інтересів нацбезпеки самих Штатів. Проте зростаюча конкуренція, зокрема з Китаєм і Росією, які продають свою зброю за нижчою ціною, загрожує конкурентній здатності Америки.

Як писав УНІАН, Байден найближчим часом попросить Конгрес виділити ще 11,7 мільярдів доларів для військової та бюджетної допомоги Україні.

Крім того, запит на екстрене фінансування включатиме 2 млрд доларів для усунення наслідків вторгнення Росії в Україну, яке вплинуло на поставки енергоносіїв до США. Ще 22,4 млрд доларів мають виділити на боротьбу з COVID-19 напередодні потенційного сплеску захворюваності цієї осені.

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