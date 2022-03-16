Нова допомога передбачає закупівлю засобів для збиття російських літаків і вертольотів в українському повітряному просторі.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про виділення 800 млн доларів на безпекову допомогу Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Байден сказав під час відеозвернення у Білому домі.

Зокрема, президент США у прямому ефірі поставив підпис під відповідними документами для виділення Україні 800 млн доларів на закупівлю оборонних засобів. Загалом допомога США для України, оголошена впродовж останнього тижня, сягнула 1 мільярда доларів.

Байден зазначив, що у суботу його адміністрація надала дозвіл на виділення ще 200 млн доларів, або можна було здійснювати постійні постачання зброї та боєприпасів до України.

"Зараз я знову використовую мої президентські повноваження, щоб активувати додаткову безпекову допомогу, аби продовжувати допомагати Україні відбивати російський наступ. Це додаткові 800 мільйонів доларів допомоги. Це збільшує загальну нову безпекову допомогу США для України до 1 мільярда доларів лише цього тижня. Це безпосередня передача устаткування від нашого Департаменту оборони українським військовим, аби допомогти їм, коли вони борються з цим вторгненням", - наголосив Байден.

Президент США подякував Конгресу за підтримку виділення цих коштів.

"Цей новий пакет, сам по собі, надасть безпрецедентну допомогу Україні. Він включає 800 зенітних систем, щоб подбати, аби українська армія могла продовжувати зупиняти літаки і вертольоти, які атакують її народ і щоб захищати український повітряний простір", - наголосив Байден.

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