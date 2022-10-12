Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Минулої доби українські військові ліквідували ще 270 російських окупантів.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 63 тис. 380 осіб.

Втрати Росії у війні проти України станом на 12 жовтня

2 тис. 505 танків (1 за добу)

5 тис. 181 бойову броньовану машину (19 за добу)

1 тис. 507 артилерійських систем (11 за добу)

355 реактивних систем залпового вогню (2 за добу)

182 засоби протиповітряної оборони (1 за добу)

268 літаків, 235 гелікоптерів

1 тис. 129 безпілотників оперативно-тактичного рівня (15 за добу)

315 крилатих ракет (20 за добу)

15 кораблів/катерів

3 тис. 927 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (11 за добу)

136 одиниць спецтехніки.

У повідомленні зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Втрати ЗСУ у війні з Росією

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у кінці серпня заявив, що у війні з Росією загинули вже майже 9 тисяч українських героїв. При цьому він не уточнив, про який період йдеться - з 2014-го року чи з початку повномасштабного вторгнення РФ.

У липні Володимир Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal заявляв, що втрати Збройних сил України на фронті цього місяця значно зменшилися у порівнянні з піком бойових дій у травні та червні 2022. За його словами, зараз Україна щодня втрачає 30 людей загиблими і близько 250 пораненими, при тому, що на піку бойових дій у травні та червні втрати були від 100 до 200 військовослужбовців на день.

Міністр оборони Олексій Рєзніков раніше розповів про реальні втрати ЗСУ на війні. За його словами, вони суттєво відрізняються від величезних втрат ворога.

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