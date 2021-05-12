В районі ООС спостерігається тенденція до виникнення локальних напружень на окремих напрямках.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що на даний час контингент окупаційних військ на Донбасі становить 28 тисяч осіб.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни» у Києві.

За його словами, в районі ООС спостерігається тенденція до виникнення локальних напружень на окремих напрямках.

На тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей РФ залишається угруповання у складі 1-го та 2-го армійських корпусів, які підпорядковані 8-ій загальновійськовій армії та інтегровані до єдиної системи управління Південного військового округу ЗС РФ.

«На даний час до складу окупаційного угруповання військ противника входить 14 бойових бригад, полків та підрозділів забезпечення, загальною чисельністю близько 28 тисяч осіб», - додав Наєв.

Крім того, за його словами, для можливого посилення окупаційних військ на військових полігонах РФ Ростовської області перебувають з’єднання та військові частини 8-ї армії.

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Автор: Костянтин Гончаров