Пентагон завдав нищівного удару по Україні: The Telegraph розкрив, кому це вигідно

Не можна виключати, що Трамп може домогтися для України й повного блокування доступу до Starlink.

Польоти українських дронів на вищих швидкостях можливі лише в рамках контрольованої Пентагоном програми StarShield, це означає, що рішення про встановлення обмежень було ухвалено у Вашингтоні, а не засновником SpaceX Ілоном Маском.

Про це йдеться в матеріалі оглядача видання The Telegraph Мемфіса Баркера. Зазначається, що внаслідок обмежень значна частина українського парку безпілотників виявилася непридатною для використання, оскільки стала легкою мішенню для росіян.

Баркер міркує, що, схоже, ситуація дійшла до того, що США у своїй спробі змусити Україну прийняти умови РФ для припинення війни, без попередження, посеред ночі, позбавили українські війська зв’язку.

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Втім, як зазначив журналіст, це торкнулося не всіх типів безпілотників. Зокрема, FPV-дрони працюють на основі радіосигналів, тому ЗСУ можуть продовжувати щодня направляти тисячі таких апаратів на окупантів.

При цьому оглядач зазначив, що саме під час нанесення ударів на "середню" дальність – до 400 км углиб території противника – обмеження відчуватимуться найгостріше.

"Тепер Москва може поповнювати запаси своїх військ на окупованих територіях України, набагато менше побоюючись "свободолюбних українських птахів", які принесли стільки смерті з повітря", – констатував Баркер.

Крім того, тепер українським операторам дронів буде набагато складніше завдавати ударів по російських пускових установках, об’єктах логістики та місцях зосередження сил, що знаходяться в межах кордонів РФ.

До того ж, як зазначив оглядач, водії вантажівок, які доставляють паливо в окупований Крим, можуть зітхнути з полегшенням: їм більше не доведеться прориватися крізь рої дронів-камікадзе, які перетворили "сухопутний коридор" на півострів на димляче пекло з розбитої техніки.

Хто винен

Засновник SpaceX Ілон Маск поклав відповідальність за введення обмежень швидкості на Білий дім, зазначивши, що система Starshield належить уряду і перебуває під його контролем, а рішення про обмеження швидкості, ймовірно, було ухвалено Дональдом Трампом.

Журналіст зазначив, що Трамп розглядає можливість більш радикального розриву партнерських відносин між США та Україною, хоча публічно він це заперечує. А ось джерела ЗМІ в оточенні американського президента кажуть, що він "сильно розлючений" і може віддати наказ припинити надання розвідданих Україні. За наявними даними, проти цього кроку виступив директор ЦРУ Джон Реткліфф.

Втім, не можна виключати, що Трамп може домогтися й повного відключення доступу до Starlink.

Чи є заміна "Старлінку"

Баркер зазначив, що існують й інші системи супутникового зв’язку на низьких навколоземних орбітах, наприклад, європейський проєкт OneWeb або аналогічна система від Amazon. Однак вони вважаються менш надійними, менш точними та менш економічно вигідними на даний момент.

"Одна з головних переваг Starlink – можливість передавати величезні обсяги даних: від відеозаписів і зображень до детальних бойових зведень", – сказав експерт з радіоелектронної боротьби та військового зв’язку з аналітичного центру "Королівський об’єднаний інститут оборонних досліджень" (RUSI) Томас Візтінгтон.

Експерт додав, що "це дає українському командуванню чудове розуміння оперативної ситуації, набагато краще, ніж те, яким володіють росіяни".

Вигоди для Путіна

Російський диктатор Володимир Путін, безсумнівно, буде радий такому повороту подій не на користь Києва, зазначив журналіст.

Він зазначив, що, крім того, що обмеження сковують свободу пересування українських військ, вони створюють серйозну проблему для системи ППО України, оскільки для перехоплення сотень реактивних безпілотників "Герань" використовуються дрони-перехоплювачі.

"Якщо оператори втратять можливість керувати своїми дронами... їм залишиться лише спостерігати за тим, як ворожі апарати врізаються в житлові будинки та електростанції", – констатував журналіст.

Він додав, що ситуація може ще погіршитися через те, що США, можливо, припинили надсилати повідомлення про запуски російських балістичних ракет.

"У такому разі у мешканців Києва не залишиться навіть того короткого проміжку часу, який зазвичай є у них, щоб сховатися після оголошення повітряної тривоги", – зазначив Баркер.

Навіщо все це потрібно

"Можливо, Трамп хоче, щоб Україна пішла на територіальні поступки... Якщо мета саме така, то ця затія, найімовірніше, знову провалиться – тільки цього разу ціною життів українців, яких можна було б врятувати", – підкреслив журналіст.

Втім, як зазначив Баркер, один результат гарантований:

"Як би ефективно не зарекомендувала себе система Starlink, Україна та її європейські союзники усвідомлять, наскільки необачно покладатися на американські військові технології, і почнуть активніше працювати над тим, щоб стати незалежними від "дядька Сема"".

Проблеми зі "Старлінком" в Україні

У ніч на 14 жовтня компанія SpaceX обмежила швидкість роботи терміналів Starlink під час руху в Україні.

Слідом за цим Польща, яка оплачує послуги Starlink для України, висловила невдоволення Ілону Маску у зв’язку з тим, що його компанія SpaceX обмежила швидкість роботи терміналів.

А сьогодні стало відомо, що в адміністрації президента США Дональда Трампа заявили, що не мають жодного стосунку до перебоїв у роботі Starlink на території України.

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