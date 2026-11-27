Президент порівняв ситуацію з обмеженнями звʼязку з проблемами постачання ракет для систем ППО Patriot.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що звʼязок Starlink і Starshield відновився на підконтрольній Україні території до нормального рівня, проте на окупованих землях обмеження тривають досі. Про це він розповів в інтервʼю BBC.

За його словами, через це українським захисникам складніше перехоплювати російські реактивні "Шахеди".

"До цього у нас було більше проблем, але американська сторона надіслала деякі позитивні сигнали", - зауважив глава держави.

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Щодо обмеження роботи систем, Зеленський наголосив:

"Ми не можемо наздогнати реактивні "Шахеди" перехоплювачами на тимчасово окупованій території. Ми можемо робити це на контрольованій, але часто вже буває запізно. Вони завдають ударів по нашій інфраструктурі, енергетичних об'єктах тощо".

Коли у нього запитали, чи є обмеження рішенням Білого дому, український лідер зазначив, що технічно їх запровадила компанія SpaceX. Проте він не знає, хто саме ухвалив таке рішення з точки зору політики.

"Це як пінг-понг, ми питаємо одну сторону, вони кажуть, це інші, ми питаємо інших, вони кажуть, що це не вони", - висловився президент.

Також він порівняв ситуацію з обмеженнями звʼязку з проблемами постачання ракет для систем ППО Patriot. Він додав, що в обох випадках вирішальним є політичне рішення.

Обмеження роботи Starlink в Україні - останні новини

Раніше ЗМІ повідомляли, що обмеження швидкості Starlink стає засобом тиску на Україну. За словами журналістів, вирішенням цієї проблеми міг би стати перехід від SpaceX до французької компанії Eutelsat.

"Це симптом найбільшої проблеми Зеленського, яка полягає в тому, що Сполучені Штати та/або Ілон Маск – важко сказати точно, хто за цим стоїть – схильні чинити на нього тиск, щоб він прийняв умови Володимира Путіна", – наголосив журналістам Кір Джайлз, науковий співробітник програми з питань Росії та Євразії в аналітичному центрі Chatham House.

Також командир 429-ї бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що обмеження швидкості Starlink послабить українську ППО. Він зауважив, що застосування подібних засобів дозволяє керувати дронами в режимі реального часу.

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