Аббас Галлямов стверджує, що в столиці РФ помічені БТР або БМП.

Всі відносини всередині російського керівництва загострюються. Спроба державного перевороту не виключена, адже Путін вже направив підрозділи МВС і, можливо, Росгвардію для спостереження за Міністерством оборони.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів політолог Аббас Галлямов. Журналісти запитали у нього, чи можуть в Москві влаштувати державний переворот.

"Друзів, знайомих у мене там вистачає і кажуть, що так. На набережній Фрунзе, там, де Міністерство оборони розташовано, там люди проїжджають і бачать там десятку БТРів або БМП. Якась військова техніка там стоїть. Теоретично, це можуть бути побоювання, пов'язані з тим, що Шойгу боїться і Герасимов, що на них нападуть українські диверсанти. Але абсолютно не виключено, що це насправді БТР не армійські, А МВС", — заявив Галлямов.

Далі політолог послався на британську пресу, де повідомлялося про введення в Москву спеціальних частин МВС. На думку експерта, така міра здійснена для стримування генералів, у яких може "завурлити кров".

"Всі відносини всередині російського істеблішменту зараз загострюються. Іскри летять на всі боки. Всі шукають крайніх, всі намагаються придумати, як врятувати ситуацію, тому що всі розуміють, що ситуація йде не туди, куди потрібно. Вони всі один на одного все це перекладають", — продовжив Галлямов.

За словами політолога, російське керівництво нездатне об'єднатися, оскільки відсутній консолідуючий фактор. У Росії більше немає сильного лідера, адже всі бачать, що Путін слабшає. Раніше публічні звинувачення в бік Генштабу і керівництва країни ніколи не звучали. А зараз політики і військові перекладають відповідальність за провали на фронті в Україні один на одного.

"Ось ці всі чвари розгортаються — кипить там, що називається, жаби з гадюками там схлеснулися. І в цій ситуації це все з площини Telegram-каналів, з публічної політичної площини може [перенестися] в якийсь момент і на силовий блок. Це все може набути вже військового виміру. Зараз поки ображають один одного в Telegram-каналах, а потім стріляти можуть почати, або, принаймні, заарештовувати один одного. Оскільки тріщини між політичним керівництвом країни, і виконавчою владою, і бюрократією в цілому, і військовими, зокрема, і спецслужбами пролягли у всіх напрямках, спроба перевороту не виключена", — підсумував Галлямов.

Однак політолог підкреслив, що російський генералітет паралізований через поразки в Україні. А для повалення влади потрібно відчувати силу і впевненість.

Потенційний переворот в Росії: остання інформація

За даними британського видання The Sun, Елітний путінський підрозділ ОДОН Національної гвардії Росії розпочав облави та арешти інших солдатів. Таку інформацію журналісти отримали від української розвідки.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Путін втратив контроль над спецслужбами. Через це в Росії назріває серйозний конфлікт між двома протиборчими таборами.

Як повідомив портал Politico, в РФ вперше заговорили про зміну влади: "Джерела в Кремлі стверджують про спалахи публічного інакомислення з боку представників російської еліти, зокрема, чеченського лідера Рамзана Кадирова і керівника групи "Вагнера" Євгена Пригожина".

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